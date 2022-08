Catherine Deneuve per il primo red carpet, attesa parata di stelle alla Mostra di Venezia FOTO (Di lunedì 29 agosto 2022) Un’icona leggendaria del cinema francese, Catherine Deneuve, Leone d’oro alla carriera per il primo red carpet di Venezia 79 la sera del 31 agosto . La Mostra del cinema che ha resistito a tutto (tranne... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 29 agosto 2022) Un’icona leggendaria del cinema francese,, Leone d’orocarriera per ilreddi79 la sera del 31 agosto . Ladel cinema che ha resistito a tutto (tranne...

angiuoniluigi : RT @FraLauricella: Niente DAD per gli alunni positivi, si andrà a scuola anche con il raffreddore ma con la mascherina. Record di sbarchi… - FraLauricella : Niente DAD per gli alunni positivi, si andrà a scuola anche con il raffreddore ma con la mascherina. Record di sba… - tribuna_treviso : Con Penelope Cruz, Catherine Deneuve, Florence Pugh, Elio Germano e tantissime altre celebrità del grande schermo.… - matildestreuve : @AlbertoBarbera2 Gentile direttore, vorrei sapere se Catherine Deneuve sarà presente durante la serata di pre apert… - thatmarj : queria ser uma it girl francesa catherine deneuve brigitte bardot -