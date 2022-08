Caterina Balivo | festeggio il mio amante Si scatena l' inferno

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 agosto 2022) Frastuono mediatico. Al centro c'è, che finisce al centro per una frase fraintesa. E gli attacchi sui social non mancano. La conduttrice, però, è costretta a giustificarsi. Tutto per colpa del compleanno di suo marito Guido Maria Brera: i due sono volati negli Stati Uniti per festeggiare. “Oggi si festeggia il compleanno del mio, sono ben 13 anni che stiamo insieme. Mi aspetta”, dice la. Gli attacchi, ingiustificati, arrivano quando lei definisce "" suo marito. Un modo di dire che, secondo alcuni, sarebbe eccessivo. Ma lasi giustifica dopo il fraintendimento sui social: “È un gioco di parole, mi preparo per Lingo. Mi preparo a giocare con le parole per essere pronta per Lingo, manca poco.” Dopo lo scherzo sui social i due hanno ...