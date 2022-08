Caso Pogba, France Info: “Nel ricatto anche un ‘malocchio’ su Mbappè” (Di lunedì 29 agosto 2022) La stregoneria irrompe nella lite familiare tra Mathias e Paul Pogba. Secondo la radio France Info, il giocatore della Juventus avrebbe spiegato alla polizia il piano dei ricattatori nei suoi confronti. Una vera e propria campagna di denigrazione che includerebbe anche un “malocchio” ai danni di Kylian Mbappè. Nei suoi messaggi sui social di queste ultime ore, Mathias Pogba, che ricopre il fratello minore Paul di accuse e minaccia di divulgare documenti clamorosi: “Non è una questione di soldi – ha detto fra l’altro Mathias, che è stato anche lui calciatore professionista ed ha 3 anni più di Paul – tu mi hai coinvolto mio malgrado, ho rischiato di morire per colpa tua, mi hai lasciato nei casini, sei scappato e ora vuoi fare l’innocente. Quando tutto sarà svelato, la ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022) La stregoneria irrompe nella lite familiare tra Mathias e Paul. Secondo la radio, il giocatore della Juventus avrebbe spiegato alla polizia il piano dei ricattatori nei suoi confronti. Una vera e propria campagna di denigrazione che includerebbeun “malocchio” ai danni di Kylian. Nei suoi messaggi sui social di queste ultime ore, Mathias, che ricopre il fratello minore Paul di accuse e minaccia di divulgare documenti clamorosi: “Non è una questione di soldi – ha detto fra l’altro Mathias, che è statolui calciatore professionista ed ha 3 anni più di Paul – tu mi hai coinvolto mio malgrado, ho rischiato di morire per colpa tua, mi hai lasciato nei casini, sei scappato e ora vuoi fare l’innocente. Quando tutto sarà svelato, la ...

FabioRussello : #Nedved che oscura il caso #Pogba MENTALITA' PAZZESCA! - ragnoxyz : Visto il caso #Pogba il buon #Nedved ha deciso di sacrificarsi mediaticamente per far stare sereno Paul. Il mio caz… - sportface2016 : Caso #Pogba, France Info: 'Nel ricatto anche un 'malocchio' su #Mbappè' - ClaudioAgos : RT @DavidNullo: Solo per me non è un caso che sia per #CristianoRonaldo che per #Pogba siano usciti fuori problemi extra calcistici appena… - orazio844 : @CampiMinati Le vedo due situazioni diverse nel caso di Pogba da quello che ho capito è addirittura il fratello con… -