Caro vita, in arrivo una stangata per gli italiani: ecco gli aiuti economici da richiedere (Di lunedì 29 agosto 2022) Le vacanze stanno per terminare e per molti è tempo di tornare alla vita quotidiana. Una vita, però, che potrebbe avere un costo molto più alto. Gli aumenti riguarderanno vari settori e la cifra, per famiglia, sarà molto alta. Le tante vicende storiche hanno portato una pressione economica molto forte. In queste settimane, molte persone si sono dedicate alle proprie vacanze. Un momento che gli ha permesso di staccare dai problemi. Queste, però, stanno per finire e bisogna fare i conti con la realtà. Una realtà che potrebbe prevedere tantissimi aumenti per questo inverno. Adobe StockLa situazione economica non è affatto semplice. Nonostante tantissimi bonus, incentivi e agevolazioni, molte famiglie sono in netta difficoltà. Colpa dell’inflazione che aumenta sempre di più. Questa è legata ai prezzi di gas e luce. Si pensi che il metano ... Leggi su chenews (Di lunedì 29 agosto 2022) Le vacanze stanno per terminare e per molti è tempo di tornare allaquotidiana. Una, però, che potrebbe avere un costo molto più alto. Gli aumenti riguarderanno vari settori e la cifra, per famiglia, sarà molto alta. Le tante vicende storiche hanno portato una pressione economica molto forte. In queste settimane, molte persone si sono dedicate alle proprie vacanze. Un momento che gli ha permesso di staccare dai problemi. Queste, però, stanno per finire e bisogna fare i conti con la realtà. Una realtà che potrebbe prevedere tantissimi aumenti per questo inverno. Adobe StockLa situazione economica non è affatto semplice. Nonostante tantissimi bonus, incentivi e agevolazioni, molte famiglie sono in netta difficoltà. Colpa dell’inflazione che aumenta sempre di più. Questa è legata ai prezzi di gas e luce. Si pensi che il metano ...

GianlucaVasto : L'Agenda Draghi (che non esiste) riguarda l'aumento indiscriminato di spese militari a discapito di bollette e caro… - pdnetwork : Tre priorità per abbattere il caro vita: ?Prezzi amministrati e un tetto massimo al prezzo dell’#elettricità ?? Tagl… - ferrazza : Un over 65 di sinistra a me molto caro mi ha detto: «Vorrei che non vincesse Meloni perché sono alla fine della mia… - Quinta00876879 : RT @GianlucaVasto: L'Agenda Draghi (che non esiste) riguarda l'aumento indiscriminato di spese militari a discapito di bollette e caro vita… - orangehorse_ : RT @GianlucaVasto: L'Agenda Draghi (che non esiste) riguarda l'aumento indiscriminato di spese militari a discapito di bollette e caro vita… -