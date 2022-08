Caro energia, von der Leyen: “Al lavoro su intervento d’emergenza” (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – L’Unione Europea sta pianificando misure urgenti per ridurre l’impennata del costo dell’energia elettrica. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo al Forum Bled in Slovenia. “I prezzi dell’elettricità alle stelle stanno ora mettendo in evidenza, per diversi motivi, i limiti del nostro attuale disegno del mercato elettrico” che “è stato sviluppato in circostanze completamente diverse e per scopi completamente diversi”, ha affermato von der Leyen. “Ecco perché ora stiamo lavorando a un intervento di emergenza e a una riforma strutturale del mercato dell’energia elettrica”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – L’Unione Europea sta pianificando misure urgenti per ridurre l’impennata del costo dell’elettrica. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der, intervenendo al Forum Bled in Slovenia. “I prezzi dell’elettricità alle stelle stanno ora mettendo in evidenza, per diversi motivi, i limiti del nostro attuale disegno del mercato elettrico” che “è stato sviluppato in circostanze completamente diverse e per scopi completamente diversi”, ha affermato von der. “Ecco perché ora stiamo lavorando a undi emergenza e a una riforma strutturale del mercato dell’elettrica”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Italia Sera.

