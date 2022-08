Caro energia, verso cdm. Gelmini: “Stiamo decidendo data” (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – “Sicuramente il presidente Draghi non demorde rispetto alla richiesta con forza all’Europa di un tetto europeo al prezzo del gas, elemento di svolta e indispensabile per far fronte al Caro prezzi. Quindi sicuramente un cdm ci sarà e il ministro Cingolani e il presidente Draghi non hanno mai smesso durante l’estate a lavorare a questo dossier”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, a margine della presentazione dei candidati di Azione e Italia Viva, a Milano, replicando a chi le chiedeva quando si terrà il cdm per decidere gli interventi per l’emergenza Caro bollette. Quanto a una possibile data, Gelmini ha precisato: “Lo Stiamo decidendo, non mi sembra corretto fare annunci, c’è sicuramente un grande lavoro ed è prossimo ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – “Sicuramente il presidente Draghi non demorde rispetto alla richiesta con forza all’Europa di un tetto europeo al prezzo del gas, elemento di svolta e indispensabile per far fronte alprezzi. Quindi sicuramente un cdm ci sarà e il ministro Cingolani e il presidente Draghi non hanno mai smesso durante l’estate a lavorare a questo dossier”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali, Mariastella, a margine della presentazione dei candidati di Azione e Italia Viva, a Milano, replicando a chi le chiedeva quando si terrà il cdm per decidere gli interventi per l’emergenzabollette. Quanto a una possibileha precisato: “Lo, non mi sembra corretto fare annunci, c’è sicuramente un grande lavoro ed è prossimo ...

