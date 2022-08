Caro energia, sul decreto con nuovi aiuti il governo prende tempo. Nodo coperture anche a causa del flop sugli extraprofitti (Di lunedì 29 agosto 2022) Dopo un fine settimana di trattative la presidenza ceca del Consiglio Ue ha fissato per il 9 settembre a Bruxelles la riunione straordinaria dei ministri dell’energia europei per discutere delle misure necessarie a tamponare la crescita esponenziale del prezzo del gas. Sul fronte italiano invece si rallenta: Chigi fa trapelare che le prime interlocuzioni tecniche tra il sottosegretario Roberto Garofoli e i ministri all’Economia e alla Transizione Ecologica Daniele Franco e Roberto Cingolani non hanno sciolto i nodi e serve un’attenta ricognizione delle risorse a disposizione. Risultato: il provvedimento tanto invocato dai partiti sarà tutt’altro che immediato. In ambienti dell’esecutivo, per ora, si parla genericamente del mese di settembre. Del resto le misure di aiuto alle famiglie sono già state prorogate con il decreto aiuti bis e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Dopo un fine settimana di trattative la presidenza ceca del Consiglio Ue ha fissato per il 9 settembre a Bruxelles la riunione straordinaria dei ministri dell’europei per discutere delle misure necessarie a tamponare la crescita esponenziale del prezzo del gas. Sul fronte italiano invece si rallenta: Chigi fa trapelare che le prime interlocuzioni tecniche tra il sottosegretario Roberto Garofoli e i ministri all’Economia e alla Transizione Ecologica Daniele Franco e Roberto Cingolani non hanno sciolto i nodi e serve un’attenta ricognizione delle risorse a disposizione. Risultato: il provvedimento tanto invocato dai partiti sarà tutt’altro che immediato. In ambienti dell’esecutivo, per ora, si parla genericamente del mese di settembre. Del resto le misure di aiuto alle famiglie sono già state prorogate con ilbis e ...

