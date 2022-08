Caro Energia, Pepe (Pd): “Necessaria una manovra urgente del Governo” (Di lunedì 29 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Sul ‘Caro Energia’ il grido d’allarme lanciato dalle imprese e dai produttori merita una risposta veloce e concreta. Solo in Campania, per capirci, sono in pericolo 11mila aziende. E 40mila sono i lavoratori che rischiano di ritrovarsi disoccupati. E’ un dato enorme, drammatico e al quale vanno aggiunte le difficoltà delle famiglie italiane che mai potrebbero reggere il peso di un ulteriore aumento del costo della vita. Impossibile, in questa situazione, aspettare i tempi della campagna elettorale e rinviare alla formazione del nuovo Governo tutti quegli interventi utili a scongiurare il disastro. D’altronde un Governo in carica c’è. Penso sia doveroso, allora, sollecitare un intervento immediato di palazzo Chigi”. Così Antonella Pepe, candidata alla Camera dei Deputati per ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 29 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Sul ‘’ il grido d’allarme lanciato dalle imprese e dai produttori merita una risposta veloce e concreta. Solo in Campania, per capirci, sono in pericolo 11mila aziende. E 40mila sono i lavoratori che rischiano di ritrovarsi disoccupati. E’ un dato enorme, drammatico e al quale vanno aggiunte le difficoltà delle famiglie italiane che mai potrebbero reggere il peso di un ulteriore aumento del costo della vita. Impossibile, in questa situazione, aspettare i tempi della campagna elettorale e rinviare alla formazione del nuovotutti quegli interventi utili a scongiurare il disastro. D’altronde unin carica c’è. Penso sia doveroso, allora, sollecitare un intervento immediato di palazzo Chigi”. Così Antonella, candidata alla Camera dei Deputati per ...

