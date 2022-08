Caro energia | nel Nordest ristorazione e hotel alle corde | “A luglio la bolletta è triplicata Ridurremo gli stipendi o chiuderemo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 agosto 2022) Il salasso del rindell’elettricità mette in ginocchio il mondo dellae del turismo. Due casi emblematici, il primo in Veneto, il secondo in Friuli, testimoniano la gravità della situazione, soprattutto dopo l’arrivo delladi, con aumenti che arrivano fino a tre volte rispetto a quello che era stato pagato un anno fa, nell’estate 2021. “È una follia, i commenti non servono: siamo disperati”. Esce allo scoperto Andrea Madonna, titolare del ristorante Cocò (con pizzeria gourmet) in via Vigonovese, a Padova. Ha ricevuto unapari a 10.957 euro, quando un anno fa pagava circa 3.500 euro. Ma tra un po’ rischia di piovere sul bagnato: “Sono già stato informato che la prossimadel gas passerà da 400 a 2000 euro. L’aumento delle materie prime ...