Caro energia, gli insegnanti: Offensiva l’idea di chiudere un giorno a settimana le scuole (Di lunedì 29 agosto 2022) “Sbagliata e perfino Offensiva l’idea di chiudere un giorno per settimana le scuole” per far fronte ai problemi energetici di questo inverno. Così il presidente del Cidi (Centro di iniziativa democratica degli insegnanti), Beppe Bagni, respinge l’ipotesi ventilata in questi giorni. “Abbiamo chiuso le scuole per il crescere dell’epidemia – ricorda – senza svolgere nessuna azione significativa per l’adeguamento delle scuole stesse? e ora dovremmo chiederle per il crescere dei costi energetici. Di nuovo, senza aver messo mano a nessun efficientamento energetico degli edifici”. “La risposta alle inadeguatezze delle scuole – sottolinea Bagni all’Adnkronos – è sempre garantire meno scuola: non è ammissibile. Quasi nessun ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 29 agosto 2022) “Sbagliata e perfinodiunperle” per far fronte ai problemi energetici di questo inverno. Così il presidente del Cidi (Centro di iniziativa democratica degli), Beppe Bagni, respinge l’ipotesi ventilata in questi giorni. “Abbiamo chiuso leper il crescere dell’epidemia – ricorda – senza svolgere nessuna azione significativa per l’adeguamento dellestesse? e ora dovremmo chiederle per il crescere dei costi energetici. Di nuovo, senza aver messo mano a nessun efficientamento energetico degli edifici”. “La risposta alle inadeguatezze delle– sottolinea Bagni all’Adnkronos – è sempre garantire meno scuola: non è ammissibile. Quasi nessun ...

