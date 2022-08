Caro bollette, ritardi di Draghi. Diversificare? Scelta anti economica. Parla Carabetta (M5S) (Di lunedì 29 agosto 2022) “Se adesso imprese e famiglie si trovano a dover fare i conti con il Caro bollette, in larga parte, è per colpa di chi nonostante le nostre sollecitazioni, nei mesi scorsi ha sottovalutato il problema”. Luca Carabetta, deputato uscente del Movimento 5 Stelle e candidato nei collegi piemontesi della “cintura” di Torino, punta il dito su uno dei temi più caldi della campagna elettorale. È giusto individuare i responsabili, ma è altrettanto giusto cercare di trovare una soluzione. Il punto è che oggi siamo in cerca di una ricetta per superare il problema del Caro energia e tentare di dare una risposta a imprese e famiglie. Ma il vero problema è che questa ricetta la si cerca oggi, perché non è stata data importanza al problema ieri. Ed è stato questo, tra gli altri, uno dei punti di tensione tra il Movimento 5 Stelle e ... Leggi su formiche (Di lunedì 29 agosto 2022) “Se adesso imprese e famiglie si trovano a dover fare i conti con il, in larga parte, è per colpa di chi nonostante le nostre sollecitazioni, nei mesi scorsi ha sottovalutato il problema”. Luca, deputato uscente del Movimento 5 Stelle e candidato nei collegi piemontesi della “cintura” di Torino, punta il dito su uno dei temi più caldi della campagna elettorale. È giusto individuare i responsabili, ma è altrettanto giusto cercare di trovare una soluzione. Il punto è che oggi siamo in cerca di una ricetta per superare il problema delenergia e tentare di dare una risposta a imprese e famiglie. Ma il vero problema è che questa ricetta la si cerca oggi, perché non è stata data importanza al problema ieri. Ed è stato questo, tra gli altri, uno dei punti di tensione tra il Movimento 5 Stelle e ...

