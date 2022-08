Caro bollette, ridurre lezioni? Snals: la scuola non si tocca. Rendere trasporti gratuiti per studenti, docenti e ATA (Di lunedì 29 agosto 2022) "Dopo le ennesime note ministeriali contenenti le indicazioni per la ripresa in sicurezza delle lezioni sta emergendo nel dibattito politico l’idea di intervenire, per contenere i consumi di energia, sul tempo scuola in presenza di studentesse e studenti". Così il segretario generale dello Snals, Elvira Serafini a proposito della proposta di ridurre il tempo scuola contro il Caro energia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 29 agosto 2022) "Dopo le ennesime note ministeriali contenenti le indicazioni per la ripresa in sicurezza dellesta emergendo nel dibattito politico l’idea di intervenire, per contenere i consumi di energia, sul tempoin presenza di studentesse e". Così il segretario generale dello, Elvira Serafini a proposito della proposta diil tempocontro ilenergia. L'articolo .

