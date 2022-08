Caro bollette, Palazzo Chigi pronto a nuove misure: no allo scostamento di bilancio (Di lunedì 29 agosto 2022) L’azione del governo per affrontare l’emergenza energia non può seguire i tempi della campagna elettorale. Questa la linea di Palazzo Chigi, che mentre i partiti, in vista del voto del 25 settembre richiedono misure tempestive per affrontare l’aumento delle bollette, ha intenzione di attendere i dati delle entrate di agosto. Caro bollette: oggi le prime L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 29 agosto 2022) L’azione del governo per affrontare l’emergenza energia non può seguire i tempi della campagna elettorale. Questa la linea di, che mentre i partiti, in vista del voto del 25 settembre richiedonotempestive per affrontare l’aumento delle, ha intenzione di attendere i dati delle entrate di agosto.: oggi le prime L'articolo proviene da Inews24.it.

elio_vito : Vi ricordate i partiti della destra che in maggioranza ed all’opposizione si opposero al contributo di solidarietà… - lucianonobili : Cos’è la politica senza credibilità? Perché serve un #TerzoPolo della serietà? Perché gli altri ci prendono in giro… - EnricoLetta : Lunedì abbiamo presentato 5 proposte concrete contro il #caroenergia, tra cui il disaccoppiamento tra fonti fossili… - antoniogiocondo : RT @Moonlightshad1: Non si trovano una decina di miliardi per far fronte al caro bollette ma, appena due settimane fa Guerini e Draghi, que… - sant_px : Il #governodeimigliori stà già preoccupandosi e lavorare per noi ?????????????????? Caro bollette, la linea del governo: «Pr… -