Caro bollette, il piano in 2 tappe del governo: si cercano fondi per almeno 30 miliardi (Di lunedì 29 agosto 2022) Riunioni tra i tecnici: possibile intervento sul decreto Aiuti bis per stanziare misure tra i 5 e i 10 miliardi di euro, rafforzando alcuni dei sostegni come il credito d’imposta per le imprese. In arrivo le stime sui conti pubblici Leggi su corriere (Di lunedì 29 agosto 2022) Riunioni tra i tecnici: possibile intervento sul decreto Aiuti bis per stanziare misure tra i 5 e i 10di euro, rafforzando alcuni dei sostegni come il credito d’imposta per le imprese. In arrivo le stime sui conti pubblici

elio_vito : Vi ricordate i partiti della destra che in maggioranza ed all’opposizione si opposero al contributo di solidarietà… - GianlucaVasto : L'Agenda Draghi (che non esiste) riguarda l'aumento indiscriminato di spese militari a discapito di bollette e caro… - lucianonobili : Cos’è la politica senza credibilità? Perché serve un #TerzoPolo della serietà? Perché gli altri ci prendono in giro… - matteo_casaro : RT @ilruttosovrano: Salvini e Meloni che chiedono di fare qualcosa adesso per il caro bollette perché quando saranno al governo non saprann… - LiliyaBoyanova : RT @Fabry0222: 28 giorni alle elezioni. Hanno cacciato draghi ed ora ne invocano l’intervento urgente sul caro bollette. Per chi Draghi lo… -