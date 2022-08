Caro-bollette, Giorgetti scopre ora che il Governo può agire (Di lunedì 29 agosto 2022) “Essere in carica per gli affari correnti non significa non avere poteri. Credo di essere stato il primo a sollevare il problema dell’energia più di un anno fa. Oggi bisogna rispondere senza aspettare i due mesi che serviranno per avere un nuovo Governo. Sarebbe un disastro economico e sociale”. È quanto ha detto al Corriere il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, parlando del Caro-bollette e di un possibile intervento del Governo. Giorgetti: “Essere in carica per gli affari correnti non significa non avere poteri” “Mi pare che Matteo Salvini – ha aggiunto Giorgetti – abbia visto giusto nel chiedere un armistizio in campagna elettorale. Tutti devono porsi il problema di come affrontare questo frangente”. “Abbiamo dichiarato una guerra commerciale ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 29 agosto 2022) “Essere in carica per gli affari correnti non significa non avere poteri. Credo di essere stato il primo a sollevare il problema dell’energia più di un anno fa. Oggi bisogna rispondere senza aspettare i due mesi che serviranno per avere un nuovo. Sarebbe un disastro economico e sociale”. È quanto ha detto al Corriere il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo, parlando dele di un possibile intervento del: “Essere in carica per gli affari correnti non significa non avere poteri” “Mi pare che Matteo Salvini – ha aggiunto– abbia visto giusto nel chiedere un armistizio in campagna elettorale. Tutti devono porsi il problema di come affrontare questo frangente”. “Abbiamo dichiarato una guerra commerciale ...

