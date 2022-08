Caro bollette: Federalberghi, il presidente Bocca denuncia le difficoltà del settore (Di lunedì 29 agosto 2022) La bolletta energetica degli alberghi italiani ha raggiunto il livello record di 3,8 miliardi di euro, con un costo medio di circa 120mila euro per ciascuna struttura (94.000 per l'energia elettrica e 26.000 per il gas) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 29 agosto 2022) La bolletta energetica degli alberghi italiani ha raggiunto il livello record di 3,8 miliardi di euro, con un costo medio di circa 120mila euro per ciascuna struttura (94.000 per l'energia elettrica e 26.000 per il gas) L'articolo proviene da Firenze Post.

