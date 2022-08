Caro benzina, ecco il decalogo per risparmiare dal 10 al 20 per cento - Economia - lanazione.it (Di lunedì 29 agosto 2022) Aduc suggerisce le buone abitudini alla guida che oggi consentono di spendere fino a 335 euro l'anno in ... Leggi su lanazione (Di lunedì 29 agosto 2022) Aduc suggerisce le buone abitudini alla guida che oggi consentono di spendere fino a 335 euro l'anno in ...

marattin : Ieri sera a Controcorrente. Le nostre proposte precise su fisco e caro-bollette. I miei interlocutori erano più int… - petergomezblog : Liste Azione-Italia Viva, Calenda candida un “gilet giallo”: a Taranto c’è Stellato che organizzò un corteo contro… - ultimenotizie : La media nazionale dei prezzi dei maggiori marchi torna a superare oggi i 2 euro/litro in modalità servito. Il… - Ecatetriformis : RT @Rapace781: #Draghi vi ha tolto il #Cashback ha depotenziato il bonus 110% ha bloccato i crediti ha lasciato che la #benzina arrivasse a… - fisco24_info : Carburanti, prezzo diesel ancora in rialzo: frena la benzina: (Adnkronos) - Il gasolio è più caro della verde in me… -