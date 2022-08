Carburanti, prezzo diesel ancora in rialzo: frena la benzina (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – Continua la corsa delle quotazioni internazionali del gasolio, brusca frenata invece per la benzina. L’euro torna sopra il dollaro. I prezzi dei Carburanti alla pompa continuano ad aumentare, in particolare per quanto riguarda il diesel: la media nazionale dei prezzi dei maggiori marchi torna a superare oggi i 2 euro/litro in modalità servito. Il gasolio è più caro della benzina in media di sei centesimi al litro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Ip ha ridotto di un cent/litro i prezzi consigliati della benzina e aumentato di 2 cent/litro quelli del gasolio. Per Q8 registriamo +1 cent sulla verde e +2 sul diesel. Per Tamoil rispettivamente +2 e +3. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – Continua la corsa delle quotazioni internazionali del gasolio, bruscata invece per la. L’euro torna sopra il dollaro. I prezzi deialla pompa continuano ad aumentare, in particolare per quanto riguarda il: la media nazionale dei prezzi dei maggiori marchi torna a superare oggi i 2 euro/litro in modalità servito. Il gasolio è più caro dellain media di sei centesimi al litro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Ip ha ridotto di un cent/litro i prezzi consigliati dellae aumentato di 2 cent/litro quelli del gasolio. Per Q8 registriamo +1 cent sulla verde e +2 sul. Per Tamoil rispettivamente +2 e +3. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio ...

