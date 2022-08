Capello: “Ronaldo al Napoli? In dote 20-25 gol, con Osimhen c’è futuro” (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – “Cristiano Ronaldo porta 20-25 gol in dote”. Così Fabio Capello ai microfoni di ‘Radio Anch’io sport’ parlando dell’eventuale arrivo di CR7 al Napoli. “E’ questione di soldi, numeri e prospettive: con Ronaldo c’è il presente, con Osimhen c’è il futuro”, sottolinea. Il Napoli “ha un presidente che i conti li sa fare molto bene, tutto è in mano alla dirigenza, che si sa muovere molto bene sul mercato. Che CR7 non faccia gruppo è chiaro ma sarà un problema di Spalletti, saprà come sfruttarlo al meglio”. E aggiunge: “Non ce l’hai per tutta la partita e poi con due colpi la ribalta: dà qualcosa in più rispetto a Osimhen”, sottolinea. Quanto al campionato, con la Serie A con sei squadre al vertice e nessuna a punteggio ... Leggi su italiasera (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – “Cristianoporta 20-25 gol in”. Così Fabioai microfoni di ‘Radio Anch’io sport’ parlando dell’eventuale arrivo di CR7 al. “E’ questione di soldi, numeri e prospettive: conc’è il presente, conc’è il”, sottolinea. Il“ha un presidente che i conti li sa fare molto bene, tutto è in mano alla dirigenza, che si sa muovere molto bene sul mercato. Che CR7 non faccia gruppo è chiaro ma sarà un problema di Spalletti, saprà come sfruttarlo al meglio”. E aggiunge: “Non ce l’hai per tutta la partita e poi con due colpi la ribalta: dà qualcosa in più rispetto a”, sottolinea. Quanto al campionato, con la Serie A con sei squadre al vertice e nessuna a punteggio ...

