Caos all’interno della famiglia Pogba, Mathias minaccia di rivelare segreti di Paul: “tentativo di estorione” (Di lunedì 29 agosto 2022) Caos nella famiglia Pogba: in un video pubblicato su Tik Tok qualche giorno fa, Mathias, fratello di Paul, ha anticipato che svelerà alcuni segreti del calciatore della Juventus. In quattro lingue diverse (francese, spagnolo, inglese e italiano), l’ex giocatore di Lorca o Manchego ha confessato che il mondo deve sapere certe cose per fare una vera valutazione dei calciatori: “il mondo del calcio ha bisogno di sapere alcune cose per decidere con cognizione di causa se Paul Pogba merita davvero ammirazione, rispetto, il suo posto nella squadra francese, se è una persona degna di fiducia e se è degno di essere preso come rappresentante della gioventù nel mondo, dei quartieri popolari e dei grandi marchi“. Oltre ai ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 29 agosto 2022)nella: in un video pubblicato su Tik Tok qualche giorno fa,, fratello di, ha anticipato che svelerà alcunidel calciatoreJuventus. In quattro lingue diverse (francese, spagnolo, inglese e italiano), l’ex giocatore di Lorca o Manchego ha confessato che il mondo deve sapere certe cose per fare una vera valutazione dei calciatori: “il mondo del calcio ha bisogno di sapere alcune cose per decidere con cognizione di causa semerita davvero ammirazione, rispetto, il suo posto nella squadra francese, se è una persona degna di fiducia e se è degno di essere preso come rappresentantegioventù nel mondo, dei quartieri popolari e dei grandi marchi“. Oltre ai ...

