Can Yaman, salta tutto: nessuno si aspettava una scelta simile (Di lunedì 29 agosto 2022) . Il modello e attore turco ha colto tutti di sorpresa con la sua decisione Si è sposata in queste ore l’attrice Demet Özdemir, con l’attore e cantante Oguzhan Koc. Nonostante sia stato un suo collega in Daydreamer, Yaman non ha partecipato alla cerimonia. Ogni sua L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 29 agosto 2022) . Il modello e attore turco ha colto tutti di sorpresa con la sua decisione Si è sposata in queste ore l’attrice Demet Özdemir, con l’attore e cantante Oguzhan Koc. Nonostante sia stato un suo collega in Daydreamer,non ha partecipato alla cerimonia. Ogni sua L'articolo proviene da Inews24.it.

Pamela45418688 : E ha fatto bene!! - Claudia39255157 : RT @lilaisa26: Can Yaman starà girando tutte le chiese per ringraziare tutti i santi per la grazia ricevuta????le sue donne si sono sposate.… - DeJfR2 : RT @lilaisa26: Can Yaman starà girando tutte le chiese per ringraziare tutti i santi per la grazia ricevuta????le sue donne si sono sposate.… - Can70128713 : RT @361_magazine: - Can70128713 : RT @sehmagazine: ?? Il 4 settembre a #Venezia la premiazione del Filming Italy Best Movie Award. Tutti i vincitori delle varie categorie che… -