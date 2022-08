Campionati Italiani Giovanili by Italgas: i risultati della prima giornata (Di lunedì 29 agosto 2022) É scattata la competizione giovanile nazionale che coinvolge nove circoli in tutto il Paese e vede protagoniste le categorie Under 11, 12, 13, 14 e 15 maschili e femminili. La giornata delle finali è prevista per domenica 4 settembre Leggi su federtennis (Di lunedì 29 agosto 2022) É scattata la competizione giovanile nazionale che coinvolge nove circoli in tutto il Paese e vede protagoniste le categorie Under 11, 12, 13, 14 e 15 maschili e femminili. Ladelle finali è prevista per domenica 4 settembre

