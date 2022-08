Cambia tutto in Europa: il piano di salvataggio e le riforme per il caro-energia (Di lunedì 29 agosto 2022) L'Europa corre ai ripari contro il caro-energia e mette sul tavolo la riforma del mercato elettrico e misure per arginare i prezzi del gas, ovvero il decoupling e il price cap. Al termine di un fine settimana di trattative la presidenza ceca del Consiglio Ue ha fissato per il 9 settembre a Bruxelles la riunione straordinaria dei ministri dell'energia europei, per far fronte alla crescita esponenziale del prezzo del gas. I Ventisette si erano già riuniti a fine luglio in una convocazione d'urgenza che aveva stabilito un piano di riduzione della domanda di gas ma la pausa estiva non è servita a calmare i mercati che oggi, nonostante un calo del 19%, vendevano il gas al Ttf di Amsterdam a 273 euro al megawattora, una cifra spaventosa rispetto ai 27 euro di un anno fa. Ormai non è più un tabù ... Leggi su iltempo (Di lunedì 29 agosto 2022) L'corre ai ripari contro ile mette sul tavolo la riforma del mercato elettrico e misure per arginare i prezzi del gas, ovvero il decoupling e il price cap. Al termine di un fine settimana di trattative la presidenza ceca del Consiglio Ue ha fissato per il 9 settembre a Bruxelles la riunione straordinaria dei ministri dell'europei, per far fronte alla crescita esponenziale del prezzo del gas. I Ventisette si erano già riuniti a fine luglio in una convocazione d'urgenza che aveva stabilito undi riduzione della domanda di gas ma la pausa estiva non è servita a calmare i mercati che oggi, nonostante un calo del 19%, vendevano il gas al Ttf di Amsterdam a 273 euro al megawattora, una cifra spaventosa rispetto ai 27 euro di un anno fa. Ormai non è più un tabù ...

