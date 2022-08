Camara alla Roma, è fatta: ecco quando arriverà in Italia (Di lunedì 29 agosto 2022) IL PIREO (Grecia) - La Roma ha regalato a Mourinho il sostituto di 'Gini' Wijnaldum , che resterà presumibilmente ai box fino ad inizio 2023: si tratta di Mady Camara , centrocampista classe 1997, ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 29 agosto 2022) IL PIREO (Grecia) - Laha regalato a Mourinho il sostituto di 'Gini' Wijnaldum , che resterà presumibilmente ai box fino ad inizio 2023: si tratta di Mady, centrocampista classe 1997, ...

