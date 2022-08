Calendario prossima giornata Serie A: c’è il turno infrasettimanale, orari partite 30 agosto-1 settembre, guida tv Sky e DAZN (Di lunedì 29 agosto 2022) Non c’è sosta in Serie A. Il massimo Campionato Italiano di calcio è pronto a tornare con la quarta giornata della sua stagione 2022-2023. Un turno, il primo infrasettimanale, che vedrà, come di consueto, dieci partite in agenda pronte a svilupparsi fra martedì 30 agosto e giovedì 1 settembre. Da Sassuolo-Milan (30 agosto ore 18.30) ad Atalanta-Torino (1 settembre h 20.45) passando per partite interessanti come Udinese-Fiorentina (31 agosto ore 18.30). Andiamo a vedere tutto il quadro del quarto turno. Tutta la Serie A TIM e’ su DAZN. Attiva ora IN TV – Le partite in agenda si potranno seguire in diretta streaming su ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 agosto 2022) Non c’è sosta inA. Il massimo Campionato Italiano di calcio è pronto a tornare con la quartadella sua stagione 2022-2023. Un, il primo, che vedrà, come di consueto, dieciin agenda pronte a svilupparsi fra martedì 30e giovedì 1. Da Sassuolo-Milan (30ore 18.30) ad Atalanta-Torino (1h 20.45) passando perinteressanti come Udinese-Fiorentina (31ore 18.30). Andiamo a vedere tutto il quadro del quarto. Tutta laA TIM e’ su. Attiva ora IN TV – Lein agenda si potranno seguire in diretta streaming su ...

CarloBarzizza : RT @TraversoLunedi: ?? NEWS: il #BelgianGP ???? resterà in calendario anche la prossima stagione, dopo un'estensione del contratto di un anno… - TraversoLunedi : ?? NEWS: il #BelgianGP ???? resterà in calendario anche la prossima stagione, dopo un'estensione del contratto di un a… - Eaglefirst2 : @sergiocap71 @CucchiRiccardo Infatti con salernitana e cremonese (rischiando) prossima gara interna con il Monza….… - Aquila6811 : RT @sportli26181512: Milan, il calendario dei gironi: dopo il derby il Milan vola in Austria, l'Inter in casa con il Bayern: Sono stati pub… - sportli26181512 : Milan, il calendario dei gironi: dopo il derby il Milan vola in Austria, l'Inter in casa con il Bayern: Sono stati… -