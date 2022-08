Calendario Mondiali volley 2022 oggi: orari partite 29 agosto, programma, tv, streaming (Di lunedì 29 agosto 2022) Continuano i Campionati del Mondo di Pallavolo maschile 2022 in Polonia e Slovenia. oggi 29 agosto si terrà la quarta giornata di gare in cui le nazionali inserite nei gironi A, E ed F giocheranno i secondi match del loro cammino iridato. Tornerà in campo anche l’Italia, dopo il successo archiviato contro il Canada due giorni fa. L’avversaria odierna sarà la nazionale turca, anch’essa reduce da un netto successo per 3-0 contro la Cina. Impegno da non sottovalutare ma in cui gli azzurri partono con tutti i favori del pronostico. L’Argentina contro i Paesi Bassi tenterà di rimediare alla sconfitta ricevuta dall’Iran nella prima giornata. La stessa formazioni asiatica andrà a caccia di tre punti contro l’Egitto mentre l’ambiziosa Serbia se la vedrà con Puerto Rico. In programma anche Ucraina-Tunisia e Canada-Cina, match ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 agosto 2022) Continuano i Campionati del Mondo di Pallavolo maschilein Polonia e Slovenia.29si terrà la quarta giornata di gare in cui le nazionali inserite nei gironi A, E ed F giocheranno i secondi match del loro cammino iridato. Tornerà in campo anche l’Italia, dopo il successo archiviato contro il Canada due giorni fa. L’avversaria odierna sarà la nazionale turca, anch’essa reduce da un netto successo per 3-0 contro la Cina. Impegno da non sottovalutare ma in cui gli azzurri partono con tutti i favori del pronostico. L’Argentina contro i Paesi Bassi tenterà di rimediare alla sconfitta ricevuta dall’Iran nella prima giornata. La stessa formazioni asiatica andrà a caccia di tre punti contro l’Egitto mentre l’ambiziosa Serbia se la vedrà con Puerto Rico. Inanche Ucraina-Tunisia e Canada-Cina, match ...

