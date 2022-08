Calenda spiega quali misure bisogna adottare per combattere la crisi energetica e finanziaria (Di lunedì 29 agosto 2022) Sono giorni che Carlo Calenda chiede un patto di responsabilità tra i partiti per concordare una risposta concreta contro la crisi energetica in Europa ed evitare una ondata di speculazione sui titoli di Stato italiani. Il leader di Azione rilancia la sua idea in una intervista al Corriere della Sera, aggiungendo una ulteriore proposta, cancellare «dai programmi proposte irrealizzabili come la flat tax e quota 41 sulle pensioni che scasserebbero i conti pubblici. Occorre cancellare le follie di Salvini e Berlusconi che stanno terrorizzando gli investitori. Vedo proposte molto superficiali e irrealizzabili. Letta dice no al gas, Meloni sbaglia i calcoli sugli effetti del taglio degli oneri del 300%». Per Calenda sono in arrivo due tsunami, uno energetico e uno finanziario e l’Italia sarà meno protetta dalla Banca ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 29 agosto 2022) Sono giorni che Carlochiede un patto di responsabilità tra i partiti per concordare una risposta concreta contro lain Europa ed evitare una ondata di speculazione sui titoli di Stato italiani. Il leader di Azione rilancia la sua idea in una intervista al Corriere della Sera, aggiungendo una ulteriore proposta, cancellare «dai programmi proposte irrealizzabili come la flat tax e quota 41 sulle pensioni che scasserebbero i conti pubblici. Occorre cancellare le follie di Salvini e Berlusconi che stanno terrorizzando gli investitori. Vedo proposte molto superficiali e irrealizzabili. Letta dice no al gas, Meloni sbaglia i calcoli sugli effetti del taglio degli oneri del 300%». Persono in arrivo due tsunami, uno energetico e uno finanziario e l’Italia sarà meno protetta dalla Banca ...

pdnetwork : Qui il “sovietico” @EmmanuelMacron, punto di riferimento di Carfagna e di Calenda e Renzi in Europa, spiega perché… - SalvatorBarbera : @CarloCalenda Signor Calenda, la pongo facile: costruite le #centralinucleari, mi spiega gentilmente dove andrebbe… - Claudio74814597 : @fattoquotidiano Questo rivolta casacca perchè no spiega perchè a Piombino il gassificatore lo devono costruire de… - fra19570 : @Filippo_Rossi @GiorgiaMeloni @Azione_it @CarloCalenda Ma invece di fare le pulci a @GiorgiaMeloni perché non ci pa… - nevermoreita : ma io mi domando e dico, come si spiega che un egocentrico presenzialista come renzie abbia lasciato la guida uffic… -