Calenda: “Ho proposto un patto di responsabilità ai leader politici” (Di lunedì 29 agosto 2022) ROMA – “Ho proposto un patto di responsabilità ai leader politici. Mettete da parte le promesse elettorali che spaventano i mercati così da dare la possibilità a Draghi di stanziare le risorse finanziarie che servono sulle bollette senza alimentare la speculazione finanziaria. Non può ricadere solo su Draghi, sfiduciato dagli stessi partiti che gli chiedono di intervenire, la responsabilità. Dobbiamo fare la nostra parte”. E’ quanto afferma, sul suo profilo Instagram, il leader di Azione Carlo Calenda (foto), esponente del Terzo Polo insieme a Italia Viva. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 29 agosto 2022) ROMA – “Houndiai. Mettete da parte le promesse elettorali che spaventano i mercati così da dare la possibilità a Draghi di stanziare le risorse finanziarie che servono sulle bollette senza alimentare la speculazione finanziaria. Non può ricadere solo su Draghi, sfiduciato dagli stessi partiti che gli chiedono di intervenire, la. Dobbiamo fare la nostra parte”. E’ quanto afferma, sul suo profilo Instagram, ildi Azione Carlo(foto), esponente del Terzo Polo insieme a Italia Viva. L'articolo L'Opinionista.

