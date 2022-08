Calciomercato Roma, è fatta per il centrocampista: arriverà domani! (Di lunedì 29 agosto 2022) Dopo il bruttissimo infortunio di Gini Wijnaldum, la Roma aveva la necessità di correre ai ripari a centrocampo. Così è stato. Thiago Pinto si è mosso con velocità ed ha trovato il colpo per Mourinho. Come riportato da Gianluca Di Marzio, Mady Camara sarà un giocatore giallorosso. Il classe ’97 arriverà in Italia nella giornata di domani e si aggregherà al gruppo squadra di Mourinho. Dopo aver raggiunto l’accordo con l’Olympiakos ed aver sistemato le ultime formalità, il giocatore è ora atteso a Fiumicino. Il suo arrivo dovrebbe essere previsto per le 9.30 di martedì 30 agosto. Foto: Getty – Roma-Camara-Olympiakos La formula dell’affare è quella del prestito con diritto di riscatto. Il costo è di 1,2 milioni per il prestito, con il riscatto fissato a 12 milioni di euro, più una percentuale sulla futura rivendita. Camara ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 29 agosto 2022) Dopo il bruttissimo infortunio di Gini Wijnaldum, laaveva la necessità di correre ai ripari a centrocampo. Così è stato. Thiago Pinto si è mosso con velocità ed ha trovato il colpo per Mourinho. Come riportato da Gianluca Di Marzio, Mady Camara sarà un giocatore giallorosso. Il classe ’97in Italia nella giornata di domani e si aggregherà al gruppo squadra di Mourinho. Dopo aver raggiunto l’accordo con l’Olympiakos ed aver sistemato le ultime formalità, il giocatore è ora atteso a Fiumicino. Il suo arrivo dovrebbe essere previsto per le 9.30 di martedì 30 agosto. Foto: Getty –-Camara-Olympiakos La formula dell’affare è quella del prestito con diritto di riscatto. Il costo è di 1,2 milioni per il prestito, con il riscatto fissato a 12 milioni di euro, più una percentuale sulla futura rivendita. Camara ...

