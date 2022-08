Calciomercato Roma, accordo trovato: Mourinho al settimo cielo (Di lunedì 29 agosto 2022) Calciomercato Roma, nuova gioia per Mourinho: accordo trovato per un altro giocatore, il club giallorosso continua a rinforzarsi. La Roma si prepara a ripartire dopo il pareggio registrato all’Allianz Stadium contro la Juventus. I giallorossi continuano a lavorare perciò sul mercato e adesso Mourinho e i Friedkin possono esultare: è stato trovato l’accordo per un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 29 agosto 2022), nuova gioia perper un altro giocatore, il club giallorosso continua a rinforzarsi. Lasi prepara a ripartire dopo il pareggio registrato all’Allianz Stadium contro la Juventus. I giallorossi continuano a lavorare perciò sul mercato e adessoe i Friedkin possono esultare: è statol’per un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialASRoma: è fatta per Mady #Camara. Tutti i dettagli ???? - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @Roma, trovato l'accordo per #Camara - DiMarzio : .@OfficialASRoma, formulata una nuova offerta per #Camara: il guineano dell'#Olympiakos è ad un passo dal club gial… - serieAnews_com : ?? #Calciomercato | #Roma, è fatta anche per #Camara ?? Ecco quando arriverà il giocatore alla corte di #Mourinho p… - ingrogna : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieA | @OfficialASRoma: è fatta per Mady #Camara. Tutti i dettagli ???? -