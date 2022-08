CALCIOMERCATO NAPOLI, È FATTA PER FABIAN RUIZ AL PSG (Di lunedì 29 agosto 2022) Ormai è questione di ore per l’addio di FABIAN RUIZ al NAPOLI. Lo spagnolo, in rotta con il club di De Laurentiis già da qualche mese dopo il mancato accordo per il rinnovo di contratto in scadenza a giugno 2023, ha accettato la corte spietata del PSG, alle prese con un restyling a centrocampo molto profondo. I parigini del nuovo corso Galtier infatti, hanno salutato Wijnaldum, Gueye, Herrera e manca pochissimo per la cessione anche di Paredes. Al loro posto i portoghesi Vitinha e Renato Sanches, ai quali si aggiungerà presto anche FABIAN RUIZ. Si tratta dell’ennesima cessione importante messa a referto da De Laurentiis, che in un mese ha salutato praticamente tutta l’ossatura che ha reso grande il NAPOLI negli ultimi cinque anni. Ospina, Koulibaly, FABIAN ... Leggi su sportnews.snai (Di lunedì 29 agosto 2022) Ormai è questione di ore per l’addio dial. Lo spagnolo, in rotta con il club di De Laurentiis già da qualche mese dopo il mancato accordo per il rinnovo di contratto in scadenza a giugno 2023, ha accettato la corte spietata del PSG, alle prese con un restyling a centrocampo molto profondo. I parigini del nuovo corso Galtier infatti, hanno salutato Wijnaldum, Gueye, Herrera e manca pochissimo per la cessione anche di Paredes. Al loro posto i portoghesi Vitinha e Renato Sanches, ai quali si aggiungerà presto anche. Si tratta dell’ennesima cessione importante messa a referto da De Laurentiis, che in un mese ha salutato praticamente tutta l’ossatura che ha reso grande ilnegli ultimi cinque anni. Ospina, Koulibaly,...

