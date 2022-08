Calciomercato Milan | scopriamo chi è il nuovo acquisto

(Di lunedì 29 agosto 2022) Ilacquista il difensore tedesco 21enne Malick Thiaw dallo Schalke 04. Ultimo arrivo in casa rossonera che è stato reso possibile anche grazie al ricavato della cessione di Paquetà al West Ham. Il trasferimento avviene a titolo definitivo e per i rossoneri si tratta di un prospetto interessantissimo da affiancare ai molti giovani a L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Inter derby per lo scudetto? Coppa Italia impegnativa per le grandi Lotta scudetto a tre? Intanto l’Inter è in fuga Dove vedere Manchester United-, torna l’Europa Highlights Juventus-: video dei gol e delle immagini salienti Ilpiange Villiam Vecchi: “Continuerà a parare da lassù”

AntoVitiello : ???? Ecco il nuovo acquisto per la difesa del #Milan ???, il 21enne tedesco Malick #Thiaw. Arriva a titolo definitivo… - DiMarzio : #Calciomercato I @acmilan, vicino #Vranckx del @VfL_Wolfsburg - DiMarzio : . @ChelseaFC, bloccato l'addio di #Chalobah: le ultime sulle difese di #Milan e #Inter - batabata_Milan : RT @AntoVitiello: ???? Ecco il nuovo acquisto per la difesa del #Milan ???, il 21enne tedesco Malick #Thiaw. Arriva a titolo definitivo dallo… - Rossonero__1899 : RT @DiMarzio: #Calciomercato I @acmilan, vicino #Vranckx del @VfL_Wolfsburg -

Il Milanista

Tutti i dettagli dell'affare Thiaw -Malick Thiaw vestirà rossonero e sarà subito a disposizione di Pioli. Quello di Thiaw è un profilo seguito da tempo da parte di Maldini e Massara e che ......sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteriLa rassegna stampa di.it ... In alto, spazio al mercato con ', dopo Thiaw insiste per Vranckx' e con 'Camara alla Roma. E ... Calciomercato Milan | Bombe di fine agosto: Zaniolo-Milinkovic – News Dopo i sette punti nelle prime tre giornate di campionato, il Milan vivrà le prossime ore tra la concentrazione per le successive due partite di Serie A (vs Sassuolo domani e vs Inter sabato) ...Il Milan acquista il difensore tedesco 21enne Malick Thiaw dallo Schalke 04. Ultimo arrivo in casa rossonera che è stato reso possibile anche grazie al ricavat ...