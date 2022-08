CALCIOMERCATO MILAN: PRESO MALICK THIAW PER 6 MILIONI (Di lunedì 29 agosto 2022) Sei MILIONI di euro possono bastare per un’operazione che è di fatto a costo zero. MALICK THIAW, una volta superate le visite mediche, sarà un nuovo giocatore del MILAN e la cifra versata per averlo a titolo definitivo dallo Schalke è praticamente identica a quella che il club incasserà per la cessione di Lucas Paquetà dal Lione al West Ham, considerando che i rossoneri avevano inserito il 10% sulla futura rivendita del brasiliano quando decisero di lasciarlo andare in Francia. CALCIOMERCATO MILAN, CHI È MALICK THIAW Il MILAN ormai ci ha abituati negli ultimi anni a sondare soprattutto il mercato estero per mettere a segno i propri colpi a costi contenuti. La maggior parte dell’extrabudget per la Champions, quest’anno, è stata ... Leggi su sportnews.snai (Di lunedì 29 agosto 2022) Seidi euro possono bastare per un’operazione che è di fatto a costo zero., una volta superate le visite mediche, sarà un nuovo giocatore dele la cifra versata per averlo a titolo definitivo dallo Schalke è praticamente identica a quella che il club incasserà per la cessione di Lucas Paquetà dal Lione al West Ham, considerando che i rossoneri avevano inserito il 10% sulla futura rivendita del brasiliano quando decisero di lasciarlo andare in Francia., CHI ÈIlormai ci ha abituati negli ultimi anni a sondare soprattutto il mercato estero per mettere a segno i propri colpi a costi contenuti. La maggior parte dell’extrabudget per la Champions, quest’anno, è stata ...

