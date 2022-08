Calciomercato, è fatta Fabian Ruiz al PSG: quanto incassa il Napoli! Le cifre (Di lunedì 29 agosto 2022) Sembra cosa ormai fatta: Fabian Ruiz saluterà il Napoli per vestire la maglia del PSG. Dopo quasi due settimane la trattativa si sarebbe conclusa in questa serata. Napoli Fabian Ruiz Serie A Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio il calciatore spagnolo, che era in scadenza di contratto e anche ormai da tempo consapevole di voler lasciare il club, si trasferirà a Parigi nelle prossime ore per la firma del contratto e unirsi alla squadra sotto la guida di Galtier. Un affare che giova al Napoli soprattutto in termini economici vista la scadenza di contratto nel 2023 del centrocampista ex Betis. Infatti il club partenopeo incasserebbe ben 23 milioni ed il giocatore firmerà un contratto da 5 milioni netti a stagione fino al 2027. Il giocatore ha collezionato con la ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 29 agosto 2022) Sembra cosa ormaisaluterà il Napoli per vestire la maglia del PSG. Dopo quasi due settimane la trattativa si sarebbe conclusa in questa serata. NapoliSerie A Secondoriportato da Gianluca Di Marzio il calciatore spagnolo, che era in scadenza di contratto e anche ormai da tempo consapevole di voler lasciare il club, si trasferirà a Parigi nelle prossime ore per la firma del contratto e unirsi alla squadra sotto la guida di Galtier. Un affare che giova al Napoli soprattutto in termini economici vista la scadenza di contratto nel 2023 del centrocampista ex Betis. Infatti il club partenopeo incasserebbe ben 23 milioni ed il giocatore firmerà un contratto da 5 milioni netti a stagione fino al 2027. Il giocatore ha collezionato con la ...

