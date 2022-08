Calciomercato Cagliari, cessione Pereiro: c’è il Verona ma non solo. La situazione (Di lunedì 29 agosto 2022) Calciomercato Cagliari: i rossoblù devono sistemare Gaston Pereiro che piace al Verona ma non solo in Serie A L’obiettivo principale del Cagliari per questi ultimi giorni di Calciomercato sarà quello di trovare una sistemazione per Gaston Pereiro. Mister Liverani – scrive questa mattina L’Unione Sarda – ha lanciato un messaggio per preciso durante il match contro la Spal sabato sera, lasciandolo in panchina per 92 minuti. Da oggi il ds Capozucca sarà all’hotel Gallia di Milano per cercare di trovare un posto all’uruguaiano. Il club in pole rimane il Verona, anche se l’operazione non è facile dato l’ingaggio da 1.2 milioni del giocatore e 4 che invece vuole recuperare il Cagliari. Si tiene sempre in considerazione ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 agosto 2022): i rossoblù devono sistemare Gastonche piace alma nonin Serie A L’obiettivo principale delper questi ultimi giorni disarà quello di trovare una sistemazione per Gaston. Mister Liverani – scrive questa mattina L’Unione Sarda – ha lanciato un messaggio per preciso durante il match contro la Spal sabato sera, lasciandolo in panchina per 92 minuti. Da oggi il ds Capozucca sarà all’hotel Gallia di Milano per cercare di trovare un posto all’uruguaiano. Il club in pole rimane il, anche se l’operazione non è facile dato l’ingaggio da 1.2 milioni del giocatore e 4 che invece vuole recuperare il. Si tiene sempre in considerazione ...

CagliariNews24 : Calciomercato #Cagliari, #Falco vuole raggiungere #Liverani: prima serve l’uscita di #Pereiro - CagliariNews24 : #Cagliari, mercato in chiusura: dubbi da sciogliere su Pereiro - CentotrentunoC : Ex #Cagliari ?? Il #Sudtirol riparte in panchina da #Bisoli ??Tutte le notizie sul calciomercato legato ai club sardi… - Cagliari_1920 : Mercato Cagliari, attesa per Falco in entrata: le ultime #cagliaricalcio - NapoliFCNews : Napoli su Vicario, ma difficilmente Giuntoli parteciperà ad aste: i dettagli #Napoli #SSCNapoli #ForzaNapoliSempre -