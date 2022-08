Calcio: Serie B, Bisoli nuovo allenatore del Südtirol (Di lunedì 29 agosto 2022) Roma, 29 ago. - (Adnkronos) - Pierpaolo Bisoli è il nuovo allenatore del Südtirol. Lo annuncia il club altoatesino con una nota sul proprio sito ufficiale: "L'F.C. Südtirol comunica che il nuovo responsabile tecnico della prima squadra è Pierpaolo Bisoli. Il tecnico, 55enne, proviene dall'esperienza alla guida del Cosenza, nel campionato di Serie B 2021-2022. Ha assunto la guida tecnica dei silani nel febbraio scorso, conquistando la salvezza ai playout. Si è legato all'FCS con un contratto annuale, vale a dire fino al 30 giugno 2023 con opzione per il secondo anno". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Roma, 29 ago. - (Adnkronos) - Pierpaoloè ildel. Lo annuncia il club altoatesino con una nota sul proprio sito ufficiale: "L'F.C.comunica che ilresponsabile tecnico della prima squadra è Pierpaolo. Il tecnico, 55enne, proviene dall'esperienza alla guida del Cosenza, nel campionato diB 2021-2022. Ha assunto la guida tecnica dei silani nel febbraio scorso, conquistando la salvezza ai playout. Si è legato all'FCS con un contratto annuale, vale a dire fino al 30 giugno 2023 con opzione per il secondo anno".

