Calcio | Serie A | multa di 15 000 euro per la Fiorentina per cori contro Napoli

Gazzetta_it : Inter, mistero Gosens: sette mesi, una gara da titolare. E a Londra Perisic vola - Gazzetta_it : Ahi Inter, si è fatto male Lukaku! Salterà il derby ed è in dubbio per il Bayern - Gazzetta_it : Miretti incanta? La Juve ha altre cinque stelline pronte per Allegri - FabioOffreda : RT @cn1926it: La Procura col prosciutto sugli occhi: multata la #Fiorentina, zero riferimenti a #Spalletti. La nota - NuovaScintilla : 29/8/22. #Calcio. Pubblichiamo nella nostra pagina FB i #risultati di ieri delle nostre squadre di serie D (Coppa I… -

INVIATO A MONZA - Dopo tre sconfitte in altrettante giornate, solitamente la parola d'ordine è "lavorare e zero dichiarazioni". Non al Monza dove, con due "veri" uomini dicome Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, la barra del timone rimane dritta e non ci sono timori. Ecco dunque spiegato perché l'intervista fissata da tempo con Andrea Petagna in vista del ...A poche ore dall'emozionante remake della sfida contro il Sassuolo, che vedrà il Milan tornare a Reggio Emilia tre mesi dopo la festa - scudetto, per i tifosi rossoneri arriva una graditissima notizia ...Roma, 29 ago. – (Adnkronos) – Il Giudice Sportivo di Serie A ha multato di 15.000 euro la Fiorentina perché i suoi tifosi prima e durante il match con il Napoli di ieri sera hanno “intonato ripetutame ..."Scudetto al Napoli. Lì tutti volevano che restassi, io però non sono pentito della mia scelta: a Berlusconi e Galliani non si dice di no" ...