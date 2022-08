Calcio: Salernitana, visite mediche per Daniliuc (Di lunedì 29 agosto 2022) La Salernitana si appresta ad ufficializzare il quattordicesimo colpo in entrata. Flavius Daniliuc, difensore austriaco 21enne, questa mattina ha sostenuto le visite mediche a Salerno e si appresta a ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 29 agosto 2022) Lasi appresta ad ufficializzare il quattordicesimo colpo in entrata. Flavius, difensore austriaco 21enne, questa mattina ha sostenuto lea Salerno e si appresta a ...

glooit : Calcio: Salernitana, visite mediche per Daniliuc leggi su Gloo - SportdelSud : ??? La #Salernitana prepara la trasferta contro il Bologna di Siniša Mihajlovic. In quattro si allenano a parte: ecc… - AllRoundLazio : ????| PARLA CLAUDIO LOTITO: 'Ho portato la Lazio dal rischio del fallimento ad altissimi livelli e la Salernitana dal… - fantapiu3 : #Salernitana: ufficiale la cessione di un giocatore #fantacalcio #seriea #campionato #calciomercato… - SportdelSud : ??? Danilo #Iervolino si è espresso sulla questione calciomercato sia in entrata che in uscita in casa #Salernitana. -