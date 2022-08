Calcio: Inter, Lukaku out nel derby 'distrazione dei flessori della coscia sinistra' (Di lunedì 29 agosto 2022) Milano, 29 ago. (Adnkronos) - L'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku si è sottoposto quest'oggi a esami strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano, dopo il risentimento muscolare riscontrato nell'allenamento di ieri mattina. "Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione dei flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana", rende noto il club nerazzurro. L'attaccante salterà quindi il derby di sabato contro il Milan e la prima partita di Champions League contro il Bayern Monaco. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Milano, 29 ago. (Adnkronos) - L'attaccante dell'Romelusi è sottoposto quest'oggi a esami strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano, dopo il risentimento muscolare riscontrato nell'allenamento di ieri mattina. "Gli accertamenti hanno evidenziato unadei. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana", rende noto il club nerazzurro. L'attaccante salterà quindi ildi sabato contro il Milan e la prima partita di Champions League contro il Bayern Monaco.

Gazzetta_it : Inter, mistero Gosens: sette mesi, una gara da titolare. E a Londra Perisic vola - Gazzetta_it : Ahi Inter, si è fatto male Lukaku! Salterà il derby ed è in dubbio per il Bayern - Gazzetta_it : Fair Play finanziario, Uefa pronta a punire Juve, Inter e Roma - Luxgraph : Camara-Roma, ci siamo: la data del suo arrivo in Italia - Luxgraph : Toro: occhi su Moutoussamy -