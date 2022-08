Calcio: Ibrahimovic, controllo ok a tre mesi da operazione (Di lunedì 29 agosto 2022) controllo positivo per Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante del Milan è stato visitato a Lione dal Dottor Bertrand Sonnery Cottet. Il controllo, a tre mesi dall'intervento chirurgico del ginocchio ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 29 agosto 2022)positivo per Zlatan. L'attaccante del Milan è stato visitato a Lione dal Dottor Bertrand Sonnery Cottet. Il, a tredall'intervento chirurgico del ginocchio ...

