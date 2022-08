Calcio femminile | infortunio per Bergamaschi | salta Moldavia-Italia e Italia-Romania

(Di lunedì 29 agosto 2022) Brutte notizie per la ct Milena Bertolini, a pochi giorni dagli impegni delle Qualificazioni ai Mondiali contro. Sarà infatti assente perValentina, vittima di una lesione muscolare confermata in queste ore dagli esami strumentali. E’ uscita malconcia dall’ultima giornata di campionato anche Valentina Cernoia, che a sua volta sarà sottoposta ad accertamenti nelle prossime ore. L’giocherà in casa dellavenerdì 2 settembre e ospiterà lamartedì 6 settembre. SportFace.

