Calcio: fatta per Mady Camara alla Roma, domani viste mediche e firma (Di lunedì 29 agosto 2022) Roma, 29 ago. - (Adnkronos) - Mady Camara è atteso a Roma domani mattina per iniziare la sua avventura con la maglia giallorossa. Il calciatore guineano atterrerà intorno alle 9.30, poi si procederà con visite mediche e firma del contratto. La Roma ha trovato l'accordo con l'Olympiacos nelle ultime ore: prestito da 1,2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 12 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022), 29 ago. - (Adnkronos) -è atteso amattina per iniziare la sua avventura con la maglia giallorossa. Il calciatore guineano atterrerà intorno alle 9.30, poi si procederà con visitedel contratto. Laha trovato l'accordo con l'Olympiacos nelle ultime ore: prestito da 1,2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 12 milioni più una percentuale sulla futura rivendita.

