CADUTA LIBERA: GERRY SCOTTI RIACCENDE IL PRESERALE DI CANALE 5 TRA SFIDE E PUNTATE SPECIALI (Di lunedì 29 agosto 2022) Dal 29 agosto 2022 torna nel PRESERALE di CANALE 5 “CADUTA LIBERA”, il game show condotto da GERRY SCOTTI, co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy, in onda, tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, alle 18.45. L’undicesima edizione, in onda dallo studio 11 di Cologno Monzese, metterà a segno un traguardo importante: il programma cult dell’ammiraglia Mediaset festeggerà, infatti, quest’anno le 1.000 PUNTATE. Confermato il meccanismo del gioco che vede la gara tra il Campione e i dieci sfidanti, tutti posizionati sulle diaboliche botole pronte ad aprirsi e a inghiottire chi risponderà in maniera errata alle domande. Anche in questa nuova edizione, sfida dopo sfida, si alterneranno moltissimi giochi e se ne aggiungerà anche uno nuovo, “Dieci piccoli indizi”, che ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 29 agosto 2022) Dal 29 agosto 2022 torna neldi5 “”, il game show condotto da, co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy, in onda, tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, alle 18.45. L’undicesima edizione, in onda dallo studio 11 di Cologno Monzese, metterà a segno un traguardo importante: il programma cult dell’ammiraglia Mediaset festeggerà, infatti, quest’anno le 1.000. Confermato il meccanismo del gioco che vede la gara tra il Campione e i dieci sfidanti, tutti posizionati sulle diaboliche botole pronte ad aprirsi e a inghiottire chi risponderà in maniera errata alle domande. Anche in questa nuova edizione, sfida dopo sfida, si alterneranno moltissimi giochi e se ne aggiungerà anche uno nuovo, “Dieci piccoli indizi”, che ...

