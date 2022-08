Cade da cavallo durante allenamento | la 17enne Martina Berluti muore in ospedale

(Di lunedì 29 agosto 2022) Era caduta dauned era stata trasportata all’di Sassari in gravissime condizioni. Purtroppo ieri dopo un giorno di agonia, 17 anni, amazzone dell’...

Era caduta da cavallo durante un allenamento ed era stata trasportata all'ospedale di Sassari in gravissime condizioni. Purtroppo ieri dopo un giorno di agonia Martina Berluti, 17 anni, amazzone dell' Asd ... Martina Berluti aveva vinto la medaglia di bronzo agli ultimi campionati Italiani. L'incidente, riporta SkyTg24, è avvenuto sabato 27 agosto a Porto Torres.