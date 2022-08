Cadavere nel canale | la moglie confessa | L' ho ucciso con l' accetta in bagno

fanpage : Aveva tra i 15 e i 17 anni e la sua speranza era quella di riuscire a infilarsi nel camion e raggiungere l'Europa.… - RossanaGiannan2 : RT @Agenzia_Ansa: E' stata arrestata la moglie dell'albanese di 72 anni, ucciso e tagliato a pezzi, il cui cadavere mutilato era stato trov… - Agenzia_Ansa : E' stata arrestata la moglie dell'albanese di 72 anni, ucciso e tagliato a pezzi, il cui cadavere mutilato era stat… - infoitinterno : Cadavere in un borsone nel Po, giallo risolto - paolo_r_2012 : Cadavere a pezzi nel canale, arrestata la moglie - Ultima Ora - ANSA -

Svoltagiallo delfatto a pezzi ritrovato a fine in luglio in un canale in provincia di Rovigo : Nadire Kurti, moglie del 72enne pensionato albanese ha confessato di aver ucciso il marito ...... di averne raccolte le parti in sacchetti della spazzatura che ha infine gettatofiume Adigetto,... Ad eccezione del cranio, i pezzi del, ritrovati tra il 28 e il 31 luglio scorsi nei pressi ...Svolta nel giallo del cadavere fatto a pezzi ritrovato a fine in luglio in un canale in provincia di Rovigo: la moglie del 72enne pensionato albanese ha confessato di aver ucciso il marito smembrandol ...In manette la donna dopo che i carabinieri hanno raccolto prove sulla fine del 72enne le cui membra, ad eccezione del cranio, erano state gettate in acqua dentro sacchi della spazzatura ...