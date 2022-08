Bronzetti-Davis in tv: data, orario, canale e diretta streaming US Open 2022 (Di lunedì 29 agosto 2022) Lucia Bronzetti affronterà Lauren Davis nel primo turno degli US Open 2022, quarto ed ultimo Slam della stagione. Sta continuando la straordinaria stagione della romagnola. Quest’ultima arriva a questa sfida dopo la finale persa al Challenger di Vancouver (WTA 125) contro la greca Grammatikopoulou. L’urna le ha riservato all’esordio la piccola statunitense, mai incontrata finora e sempre scorbutica quando può liberare i propri colpi di fronte al pubblico di casa. Non a caso i bookmakers prevedono una partita molto combattuta con Bronzetti sfavorita, anche se di pochissimo. L’azzurra completerà il suo personalissimo ‘Career Grand Slam’ contro l’americana. Per lei, infatti, sarà la quarta partecipazione consecutiva nel tabellone principale di un evento di questa caratura, lei che prima dello scorso ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022) Luciaaffronterà Laurennel primo turno degli US, quarto ed ultimo Slam della stagione. Sta continuando la straordinaria stagione della romagnola. Quest’ultima arriva a questa sfida dopo la finale persa al Challenger di Vancouver (WTA 125) contro la greca Grammatikopoulou. L’urna le ha riservato all’esordio la piccola statunitense, mai incontrata finora e sempre scorbutica quando può liberare i propri colpi di fronte al pubblico di casa. Non a caso i bookmakers prevedono una partita molto combattuta consfavorita, anche se di pochissimo. L’azzurra completerà il suo personalissimo ‘Career Grand Slam’ contro l’americana. Per lei, infatti, sarà la quarta partecipazione consecutiva nel tabellone principale di un evento di questa caratura, lei che prima dello scorso ...

zazoomblog : Bronzetti-Davis in tv: data orario canale e diretta streaming US Open 2022 - #Bronzetti-Davis #orario #canale - GiuliaV5 : RT @federtennis: Gli avversari di 1° turno delle nostre ragazze agli #USOpen @MartinaTrevisa3 ?? Rodina #Paolini ?? Swiatek #Bronzetti ?? Da… - CorriereRomagna : Tennis, Us Open: la verucchiese Lucia Bronzetti pesca Lauren Davis - - BarbettaRossa : Sia che vinca o che perda il suo match di 1T contro Lauren Davis ????, Lucia #Bronzetti diventerà la 33^ giocatrice a… - WeAreTennisITA : SUBITO SWIATEK-PAOLINI Sarà Jasmine Paolini l'avversaria d'esordio per Iga Swiatek. Da quelle parti anche Lucia Bro… -