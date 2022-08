Britney Spears, audio esplosivo: “La mia famiglia ha tentato di uccidermi” (Di lunedì 29 agosto 2022) Britney Spears ha rilasciato un audio esplosivo sul suo canale YouTube, nel quale ha nuovamente denunciato tutti gli abusi della sua famiglia, che ha tentato, in vari modi, di ucciderla, fisicamente e psicologicamente soprattutto. La cantante per la prima volta non si è affidata ad un post Instagram, ma alla sua viva voce, spiegando anche perché ha detto no a numerose interviste, come quella con Oprah Winfrey. Britney Spears: “Mia madre complice dei miei abusi” “Perché mi è successo tutto questo?” è il drammatico quesito che apre l’audio, di ben 22 minuti, nel quale Britney Spears ha esplorato una parte dei tragici avvenimenti accaduti in questi anni durante la conservatorship, la tutela legale da ... Leggi su dilei (Di lunedì 29 agosto 2022)ha rilasciato unsul suo canale YouTube, nel quale ha nuovamente denunciato tutti gli abusi della sua, che ha, in vari modi, di ucciderla, fisicamente e psicologicamente soprattutto. La cantante per la prima volta non si è affidata ad un post Instagram, ma alla sua viva voce, spiegando anche perché ha detto no a numerose interviste, come quella con Oprah Winfrey.: “Mia madre complice dei miei abusi” “Perché mi è successo tutto questo?” è il drammatico quesito che apre l’, di ben 22 minuti, nel qualeha esplorato una parte dei tragici avvenimenti accaduti in questi anni durante la conservatorship, la tutela legale da ...

