sportli26181512 : Brighton: il rinforzo può arrivare dagli Usa: Il Brighton ha messo nel mirino il centrocampista ecuadoriano José Ci… -

Footballnews24.it

E che sconfitte: prima lo scivolone interno (1 - 2) all'esordio contro il, poi la ... È lui ilper la linea mediana, dopo il mancato accordo con lo juventino Adrien Rabiot, affare ...1 Non sarà Adrien Rabiot ila centrocampo del Manchester United . La trattativa per il francese della Juventus è ...fortemente su Casemiro del Real Madrid e su Moises Caicedo delNon sarà Adrien Rabiot il rinforzo a centrocampo del Manchester United. La trattativa per il francese della Juventus è saltata e ora i Red Devils ...L'Arsenal sarebbe alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo e avrebbe messo gli occhi sul giovane Moises Caicedo del Brighton ...