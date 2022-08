Brescia, corpo carbonizzato nel bagagliaio di una macchina in fiamme: aveva mani e piedi legati. Si indaga per omicidio (Di lunedì 29 agosto 2022) Il suo corpo era carbonizzato e aveva le mani e i piedi legati: il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato nel bagagliaio di una macchina data alle fiamme a Cologne, in provincia di Brescia. Al momento i carabinieri hanno aperto un’indagine per omicidio e, secondo quanto appreso fino a ora, la vittima sarebbe un anziano. Non è ancora avvenuto il riconoscimento ufficiale, motivo per cui resta sconosciuta l’identità dell’uomo. Non è certo se il ritrovamento sia da collegare a un omicidio o ad altro, ma a quanto si apprende l’automobile risulta intestata a un cittadino di origine straniera residente in un paese vicino al luogo del ritrovamento. Sul posto sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Il suoeralee i: ilsenza vita di un uomo è stato ritrovato neldi unadata allea Cologne, in provincia di. Al momento i carabinieri hanno aperto un’indagine pere, secondo quanto appreso fino a ora, la vittima sarebbe un anziano. Non è ancora avvenuto il riconoscimento ufficiale, motivo per cui resta sconosciuta l’identità dell’uomo. Non è certo se il ritrovamento sia da collegare a uno ad altro, ma a quanto si apprende l’automobile risulta intestata a un cittadino di origine straniera residente in un paese vicino al luogo del ritrovamento. Sul posto sono ...

