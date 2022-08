Bremer tra Italia e Brasile: Tite lo segue per il Mondiale, ma Mancini… (Di lunedì 29 agosto 2022) Gleison Bremer è conteso tra Italia e Brasile, le due Nazionali lo seguono e entrambe potrebbero puntare sul centrale Gleison Bremer è conteso tra Italia e Brasile, le due Nazionali lo seguono e entrambe potrebbero puntare sul centrale. Tite lo segue in ottica Mondiale e anche nella sfida contro la Roma uno scout era a Torino per seguirlo. Dall’altra parte c’è l’Italia vista che la moglie, brasiliana con origini venete, avrebbero richiesto la cittadinanza Italiano e avrebbe già avviato l’iter per ottenerla. Sta al difensore scegliere il da farsi dovesse arrivare la chiamata di entrambe le Nazionali L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 agosto 2022) Gleisonè conteso tra, le due Nazionali lo seguono e entrambe potrebbero puntare sul centrale Gleisonè conteso tra, le due Nazionali lo seguono e entrambe potrebbero puntare sul centrale.loin otticae anche nella sfida contro la Roma uno scout era a Torino per seguirlo. Dall’altra parte c’è l’vista che la moglie, brasiliana con origini venete, avrebbero richiesto la cittadinanzano e avrebbe già avviato l’iter per ottenerla. Sta al difensore scegliere il da farsi dovesse arrivare la chiamata di entrambe le Nazionali L'articolo proviene da Calcio News 24.

massimo_onruf : @willy_signori Tra l'opzione Bonucci(attuale) con Bremer sulla sinistra impacciato, e Danilo con Bremer nella sua p… - _RP10_ : @Paolo2571 Purtroppo hai ragione… La squadra va bene dal centrocampo in su! E tra l’altro la coppia Danilo-Bremer (… - maxcleopatra73 : @tancredipalmeri @alex_cipo bremer ha il N2?? a parte questo.. a sbagliare non tanto è stato desciglio...ma Alex sa… - Spina14_acm : @acm1899m @ilrossonero94 È uno di quelli innamorati delle figurine Non a caso considera ottimo sia il mercato della… - manuhellt : @DeriylD @Alessan93006664 @DirezioneTorino @romeoagresti @GoalItalia @goal Tra l'altro Bremer strapagato ed è venut… -